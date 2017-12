BorderZone - nové akčné RPG

3. sep 2003 o 5:45 Ján Kordoš

Ak sa spoja viaceré herné žánre, máme veľkú šancu, že vznikne nehrateľný titul, ktorý rýchlo zmizne z očí všetkých hráčov. BorderZone sa tiež snaží o kombináciu - akčná bojová hra sa zmieša s RPG prvkami. Celé to budeme vidieť v third person pohľade, takže základný prehľad o hre už máme.

Prevtelíte sa do postavy Olafa, spokojne žijúceho muža na planéte Terra. Olafa už omrzel nudný a pokojný život v jeho rodnom dome a rozhodol sa, že si trošku zvýši adrenalín v tele - chce bojovať a plniť rôzne úlohy, pomáhať ľuďom s ich problémami - jednoducho klasický kladný hrdina bojujúci za spravodlivosť. Bojovať budete v akomsi podivnom ťahovo-real-timeovom režime. Aby sa do súbojov vnieslo aj trošku taktiky, budeme musieť správne odhadnúť, aký spôsob boja zvolíme. Do našich rúk sa dostane až 10-členná skupinka odhodlaných bojovníkov.

Úlohy nám budú zadávať rôzni ľudia a vyriešiť ich budeme môcť rôznymi spôsobmi, takže po ďalšom zahraní vám nič nebráni v tom, aby ste sa pustili po inej ceste a vyriešili úlohu iným spôobom. Hra sa objaví v závere roka.