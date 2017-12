Spellforce: The Order of Dawn – klon Warcraftu

Dá sa povedať, že Warcraft 3 nepriniesol až také množstvo noviniek ako sa predpokladalo. To sa chystá zmeniť Spellforce od Phonemicu. Lenže nie je vždy vhodné robiť kópiu dobrej hry. Veď ešte som nevidel hru, ktorá by sa vyrovnala napríklad

2. sep 2003 o 5:52 Dante

Vo svojej neukojiteľnej túžbe po moci odsúdila tridsiatka najmocnejších mágov svet k záhube. Zem bola uvalená do nikdy nekončiaceho chaosu a beznádeje. V jedinom okamžiku, kedy bola uvoľnená ničivá sila prameniaca z tajomných rituálov, zničila podobu sveta ako ho poznáme a všetko sa nenávratne zmenilo. Kontinenty sa roztrieštili na tisíc kúskov a obrovské zjednotené vojská podliehajúce moci starobylého artefaktu zničili v niekoľkých minútach posledné ostrovy, ktoré boli od ničivého živlu uchránené. Po tomto dielu skazy neostalo nič….teda skoro nič. Zachovalo sa niekoľko malinkých ostrov navzájom prepojených magickými portálmi. A schválne, skúste do akej úlohy vás autori hry postavia?

Ide o dosť grandióznu variáciu ošúchaného príbehu o hrdinovi predurčenom proroctvom k záchrane sveta pred úplným zánikom. No, ale čo už, dej nového mixu RTS a RPG od Phenomicu ako obvykle stojí a padá na boji dobra a zle, čo je však prekvapujúce nie je nutné vždy hájiť iba záujmy tej dobrej strany a bojovať za vznešené ideály. Ak ste už odrástli z doby dlhých večerov, kedy vám rodičia približovali čiernobiely rozprávkový svet a morálne definície vašeho virtuálneho alter ega by vám mohli spôsobovať nemalé problémy, stále je tu možnosť rozhodnúť sa pre jednu zo šiestich rás podľa mieri sympatií a nie podľa jej príslušnosti. Milovníci špicatých uší v malinko tmavšom vydaní, či priaznivci hrubej sily určite siahnu po rase chaosu, ktorej vládnu elfovia, trollovia a orkovia. Naopak priaznivci konvenčných produktov, nudného stereotypu s trochu namysleného pátosu asi nepohrdnú trpaslíkmi či príslušníkmi ľudskej rasy. Avšak ani zarytí priaznivci ľudskej rasy, ktorí sú však schizofrenicky rozdvojené osobnosti túžiace po trollích radovánkach neodídu naprázdno i pre nich je tu možnosť ako ukojiť svoje potreby. Iba si musia dávať pozor aby sa predstavitelia dobra príliš často nestretávali so zástupcami temna. Sú totiž na seba malinko alergický a vôbec ich nezaujíma, že bojujú na rovnakej stráne. I keď na druhej strane ako predohra pred poriadnou bitkou nie sú vnútorne súboje až tak zlou prípravou, čo poviete :o)

Avizovaných šesť rás sa od seba líši v ďalších ukazovateľoch . Elfovia síce vynikajú v používaní luku a mágie, ale meč by pri súboji dokázali zapichnúť maximálne do chrbta vlastného spojenca pri snahe vytiahnuť ho z púzdra. Naopak po trolloch nemôžeme chcieť aby sa na boj pozerali z diaľky a nepriateľov hypnotizovali svoji ohavným vzhľadom, pre nich je typický boj z blízka a sekanie nepriateľských hláv. Iba ľudia budú v tejto hre symbolizovať akýsi zlatý priemer, zvládajú totiž trošku od každého, avšak aby im ich výnimočnosť nespôsobovala stavy beztiaže, majú i svojho úhlavného protivníka s podobe orkov. Dispozíciami každej rasy pre určitý druh boja variabilita v Spellforce nekončí. Rovnako totiž ako v láske k zbraniam sa jednotlivé rasy líšia i s používanými nástrojmi a teda i surovinami, ktoré môžu dobýjať. Ak napríklad budete chcieť po elfoch, aby vyrábali mocné brnenie, musíte si najskôr podrobiť trpaslíkov, ktorí im k tomu dodajú tak potrebné železo. Ešte jedna maličkosť – nevraživosť medzi táborom dobra a zla sa bude prejavovať v reprodukčnom reťazci. RPG zložka je tu zastúpená oveľa výraznejším spôsobom než u tretieho pokračovania Warcraftu, ku ktorému je Spellforce prirovnávaný. Na začiatku si vytvoríte hrdinu, u ktorého uplatníte i klasickú voľbu základných atribútov, ktoré budete mať možnosť časom ešte vylepšovať silou artefaktov. Tvorbu postavy by ste nemali podceňovať, bude vás totiž sprevádzať počas všetkých 33 misií. A pretože svet Spellforce oplýva i početnou komunitou bytostí, ktoré majú neustále hlad, oplývajú mágiou temna či vás proste nemajú radi, je dobré si na pomoc pri zabíjaní kostlivcov, drakov a inej hávedi pribrať i nejakých spoločníkov. K tomuto účtu budú slúžiť špeciálne monumenty s ktorých pomocou budete mocť privolať hrdinov a prideliť im miesto vo vašej garde telesných strážcov, aby ste sa vy do boja museli zapojiť iba v tých najnevyhnutnejších situáciách. Avšak niekoľko statočných junákov na spasenie sveta nestačí, je preto nutné poobzerať sa po niekom, kto pre vás v doloch bude potiť krv.

U magických portáloch nenájdete iba hrdinov ale i plebejskú časť ľudu, nehodnú vášho pohľadu… Každá rasa má svoje vlastné obradné miestnosti, kde si privoláte remeselníkov potrebných k vybudovaniu osady a zavedeniu funkčného reprodukčného reťazca. V tomto bode sa Spellforce nebude nijak výrazne líšiť do iných real-time stratégií – proste kameň, drevo a železo budete potrebovať na výstavbu budov, v ktorých sa z byliniek budú pripravovať magické nápoje a zo železa zase zbrane. Pôvodne vývojári pod vedením Volkera Werticha, ktorý sa mimo iných podieľal na projekte Settlers, uvažovali o detailnej hospodárskej časti hry, tak ako ju poznáme z budovateľských stratégií, ale v neskoršom štádiu sa od tohoto nápadu upustilo. Sám Wertich sa vyjadril: “Spellforce by sa tím stal skrátka veľmi neprehľadný. Hráč by komplexnou produkciou surovín stratil príliš veľa drahocenného času.“

I napriek žánru, do ktorého sa Spellforce bude radiť je vytváraný na engine Krass, ktorý je pre tento herný žáner dosť netradičný. Pochádza z dielne spoločnosti Massive, ktorá ho už použila v akčnej strielačke Aquanox a verte mi na hre je to poznať. Z bežného izometrického pohľadu klasického pre RTS môže obraz maximálne priblížiť alebo oddialiť tu je možné si užívať pohľadu z treťej osoby, prípadne prepnúť na FPS. Popri veľmi vydarených textúr a pekne animovaných postáv pre nás autori chystajú i niekoľko typov skriptovaných udalostí od lovu diviakov až po veľké bitky medzi jenotlivými národmi, ktoré by sa nemalou mierou mali podieľať na celkovej atmosfére hry.

Ak sa teda vydarí i grafické spracovanie designu misií, myslím, že o Spellforce toho budeme počuť veľa. Zatiaľ vám ponúka jeden trailer, ktorý si môžete stiahnuť z tohoto miesta, ktorého veľkosť je 16 MB a svojím obsahom vás zavedie prostredia dedinky kde vedľa seba spokojne pracujú robotníci, čarodejovia miešajú svoje nápoje, na neďalekej lúke sa pasú stáda zvieratá, avšak táto idilka má byť narušená zo severu sa blížiacou armádou kostlivcov. Video končí veľkou bitkou plnou nádherných efektov. Video prezentuje Spellforce skutočne v tom najlepšom svete, avšak ak by ste si chceli overiť i hudobnú stránku mám tu niekoľko hudobných ukážok vo formáte MP3. Na záver už iba dodám, že hra výjde v distribúcii spoločnosti JoWood a to začiatkom októbra 2003.