Krásavica Lula na scéne

1. sep 2003 o 5:33 Ján Kordoš

Objavili sa ďalšie obrázky Luly a to by bol fakt hriech nepodeliť sa s vami o ne. Po ich zhliadnutí musí takmer každému zástupcovi mužského pohlavia (myslime aj na jedno percento ďalších mužov), že niečo také by chcel mať doma. Už keď nie reálne, tak aspoň virtuálne. Stačí mrk na screeny a Lula vás už nepustí.