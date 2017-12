The Movies - Hollywood u vás doma

2. sep 2003 o 5:04 Ján Kordoš

Ak sa len tak zbežne pozriete na screeny z hry The Movies a nikdy predtým ste o tejto hre ešte nič nepočuli, pochybujem, že budete vedieť o aký typ hry ide. Na niektorých obrázkoch na vás vybafnú zombíci, na ďalších vidíte mafiánsku prestrelku alebo zaľúbenú scénku. Všetko tieto dohady rieši hlavná myšlienka hry – vytvorte si vlastný film.

Teraz je každému jasné, že hlavnou úlohou v tejto hre bude vytvoriť svoj vlastný film, podľa svojho scenára a zarobiť peniaze na ďalší filmík. Za takýmto titulom nemôže stáť nikto iný ako herný guru – Peter Molyneux. Neviem síce ako ho napadla myšlienka simulovať fimové štúdio, ale podľa jeho predchádzajúcich výtvorov ako napríklad Black and White, Dungeon Keeper, či Theme Hospital alebo Populus ma to neprekavapilo. Všetko sa začína založením Hollywoodu a vy sa rozhodnete zarobiť na tomto novom priemysle poriadny balík peňazí. Postupne budete prechádzať rôznymi obdobiami, ktoré zmenili film ako taký a skončíte až niekde v budúcnosti.

Samozrejmosťou je stále novšie a lepšie vybavenie pre váš kolektív filmárov. Všetko niečo stojí a niekto to musí zaplatiť, to isté sa týka aj filmových hviezd a ich požiadaviek na honorár. Do svojho filmu však nemusíte vždy angažovať tú najväčšiu hviezdu, veď možno práve vy objavíte novú star filmového plátna. Obrázky priamo z hry alebo aj filmov vám viac napovedia ako to bude vlastne vyzerať.