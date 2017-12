Druhý diel o milom susedovi

1. sep 2003 o 5:00 Ján Kordoš

Neighbours from the Hell je pomerne nová hra a už sa chystá pokračovanie, ktoré k nám dorazí čoskoro. Prvý diel nebol žiadnou dierou do sveta a dvojka nevyzerá vôbec inak. Rovnaký engine, len zmena prostredia. Uvidíme, čo tvorcovia hry vymyslia - možno to už nebude až tak nudné.