Autor mobilu: Už nič nevylepšíte

„Veril som, že sa mobily ujmú, ale nikdy by mi nenapadlo, že to bude tak rýchlo,“ hovorí RUDY KROLOPP (73), ktorý netrávi svoj dôchodok zle – cestuje po svete a rozpráva dychtivým novinárom príhody zo svojej mladosti. Pred tridsiatimi rokmi ho vynálezca mobilného telefónu a jeho šéf v Motorole Martin Cooper poveril, aby zostrojil prvý funkčný mobilný telefón na svete. Americká Komisia pre komunikáciu totiž práve začala rozdávať licencie na bezdrôtové siete a Motorola ju tiež chcela, hoci ešte nikto presne nevedel, ako sa bude využívať. Kroloppov tím mal na návrh a zostavenie funkčného prototypu prvého mobilného telefónu šesť týždňov. Jeho uvedenie na trh trvalo Motorole ďalších desať rokov.

Ako dnes využívate mobilný telefón?

„Môj život je už oveľa jednoduchší, ako býval. Predtým som mal v aute namontované tri mobilné telefóny – jeden bežný a aspoň dva ďalšie experimentálne, ktoré sme práve testovali. A okrem toho mobil za opaskom, ďalší telefón v kancelárii. Odkedy som na dôchodku, mám len (Motorolu) StarTac 720 a používam ho len na telefonovanie. Zďaleka nevyužívam všetko, čo ponúka. Nechcem si už komplikovať život.“

Sú vaše deti a vnúčatá hrdé na to, že ich starý otec zostrojil prvý mobil?

„Iste, rozprávajú to spolužiakom v škole a ukazujú im moje fotky v časopisoch. V čase, keď sme mobil navrhovali, som však vôbec nemyslel na to, že by som mohol byť práve kvôli nemu slávny. Bola to len jedna z mnohých ‘prvých‘ vecí, na ktorých sme pracovali.“

Čo vám prvé napadne, keď si na rok 1973 spomeniete?

„Minule som išiel vo výťahu s dievčaťom, ktoré telefonovalo, a napadlo mi: čo by si asi pomyslela, keby som jej povedal, že vedľa nej stojí človek, ktorý ho vymyslel? Je neuveriteľné, že mobil používa na Zemi 1,2 miliardy ľudí – ovplyvnil tak veľa životov, ako máloktorá technológia uplynulých desaťročí. Nemôžete sa nikam pohnúť, aby ste nevideli niekoho s telefónom prilepeným k uchu.

Najčastejšie si preto myslím – bola to šanca, aká sa naskytne málokomu, a ja by som mal byť pokorný – mal som jednoducho šťastie, že som bol v správnom čase na správnom mieste. A mal som k dispozícii všetky prostriedky a správnych ľudí, aby sa mi to podarilo. Ale som hrdý na to, že som to bol ja.“

Na čom ste ešte okrem mobilu pracovali?

„Už si tie projekty ani poriadne nepamätám. Mám asi 30 patentov a za každým sa skrýva mnohonásobne viac neúspešných pokusov a projektov.“

Aký bol najbláznivejší nápad, s akým ste kedy prišli?

„Všetci vieme, ako fajn by bolo mať na mobilnom telefóne veľkú klávesnicu so všetkými klávesmi ako na písacom stroji. Vymyslel som preto systém, pri ktorom sa nestláčali len jednotlivé klávesy, ale aj ich kombinácie a priestory medzi nimi, takže bolo možné každé písmeno napísať jedným stlačením. Kolegovia to skúšali a fungovalo to – ale ľudí by dohnalo do šialenstva, keby to museli používať (smiech).

Ľudia nechcú komplikované veci. Ani ja ich nechcem. K môjmu novému telefónu bol pribalený návod, ktorý je trikrát väčší, ako sám prístroj. Také niečo predsa nebudem čítať!“

Keby ste dnes boli začínajúcim inžinierom, na akom projekte by ste chceli pracovať?

„Keby som bol mladý, odpovedal by som inak ako teraz. Ale z môjho súčasného pohľadu by ma zaujímal napríklad mobil pripnutý na telo, ktorý by snímal môj krvný tlak či rytmus dýchania a keby niečo nebolo v poriadku, dal by mi vedieť alebo kontaktoval môjho doktora. To je systém, ktorý by už mohol dnes reálne fungovať. Mám veľa priateľov v mojom veku, ktorí sa už rozpadávajú. Ja nemám žiadne vážne problémy, ale na problémy množstva starých ľudí zatiaľ nikto nemyslí.

Nemohol by som už navrhovať nové modely telefónov, pretože dobrý dizajnér musí byť schopný vcítiť sa do duše zákazníka. Ja už však nedokážem žiť vo svete tínedžerov – hry cez mobil ani prehrávanie hudby ma nezaujímajú.“

Je v dnešných telefónoch nejaká funkcia, ktorá by vám pred 30 rokmi určite nenapadla?

„Určite by mi nenapadlo, že doň dajú fotoaparát. Nemyslel som si ani, že by sa cez mobil dalo surfovať po webe – vtedy totiž žiaden web nebol (smiech). Uvedomte si, že mať počítač vtedy znamenalo mať plnú miestnosť akýchsi skríň.

Pamätám si, ako som si vtedy hovoril, že by bolo super mať v pamäti telefónu trebárs sto čísel naraz, aby ich nebolo nutné vyťukávať – neexistovala však žiadna možnosť, ako to urobiť.“

Zmenia sa mobilné telefóny za najbližších 30 rokov viac, ako sa zmenili za prvé tri desaťročia od vynájdenia?

„V roku 1972 nás požiadali, aby sme vymysleli prístroj bez kábla, do ktorého by ste mohli rozprávať a počuli by ste človeka hovoriaceho na druhej strane. Čo nového oproti tomuto konceptu ponúkajú dnešné telefóny? Čo sa zmenilo na princípe lietadla od bratov Wrightovcov alebo za posledných pár tisíc rokov na koncepcii lyžice?

Myslím, že pôvodné riešenie mobilu bolo také dobré, že ho už nemožno veľmi vylepšiť. Vylepšuje sa len systém okolo jednotlivých vynálezov – lietadlo sa dá použiť aj na hasenie požiarov, telefón má kopu pridaných drobností. Ak hovoríme o tomto systéme, mobil môže v budúcnosti napríklad komunikovať s vaším autom a pri poruche oznámiť do autoservisu, akú súčiastku treba k oprave priniesť.“

S čím ste sa pri výrobe prvého telefónu najviac natrápili?

„Zďaleka najťažšie bolo presvedčiť všetkých tých brilantných inžinierov, že môžu celý telefón napchať do jednej malej škatuľky. A vysvetliť im, že nemôžu všetko skúšať trikrát. Lebo to oni radi robia a vždy je to lepšie a lepšie. Ale na to nebol čas – mali sme len šesť týždňov a museli sme to urobiť na prvýkrát a poriadne. To je ťažké presadiť v kolektíve ľudí, ktorí chcú mať vždy všetko najlepšie.“

Hovoríte, že mobilný telefón ponúkol riešenie problému, o ktorom ešte ľudia nevedeli, že ho majú. Máme dnes nejaký podobný skrytý problém, ktorý si žiada úplne nové riešenie?

„Vrátim sa opäť k medicíne – veľa ľudí zomiera na infarkt a pritom varovné signály sa objavujú už pred ním. Niečo by ich malo informovať, že sa majú zastaviť u lekára.

Ale o takýchto víziách už dnes nesnívam, ako predtým. Viac sa starám o to, že som pokazil diaľkový ovládač na mojom modeli lietadla. Bude sa dať opraviť, alebo musím kúpiť nový, to je otázka!“ (smiech)

Ako dnes trávite dni?

„Ráno vstanem, idem si na chvíľu zahrať tenis, potom sa niekde v poli stretnem s priateľmi a púšťame si letecké modely. Poobede kosím malým traktorom trávu. Občas maľujem, občas sa preveziem na mojej lodi alebo zoberiem ženu na večeru. A opatrujem pätnásť vnúčeniec. Strašne si užívam.“