Sharp a Texas Instruments budú spoločne vyrábať komponenty pre mobilné telefóny

Tokio 7. júla (TASR) - Japonská elektrotechnická spoločnosť Sharp sa dnes dohodla s americkou spoločnosťou Texas Instruments na spoločnej výrobe a vývoji ...

7. júl 2003 o 13:22 TASR

Tokio 7. júla (TASR) - Japonská elektrotechnická spoločnosť Sharp sa dnes dohodla s americkou spoločnosťou Texas Instruments na spoločnej výrobe a vývoji nových komponentov a softvéru, ktoré budú zabudované do mobilných telefónov s fotoaparátom. Do konca tohto roka by mali firmy začať predávať čipy so softvérom priamo výrobcom mobilných telefónov.

Prvý spoločný produkt bude kombinovať zariadenie CCD firmy Sharp spolu s pamäťovými zariadeniami a LCD displejmi s čipmi spoločnosti Texas Instruments. CCD je elektronický film používaný v digitálnych fotoaparátoch a nevyhnutným komponentom mobilných telefónov s fotoaparátom. Tieto aparáty umožňujú okamžité vyvolanie snímkov a ich priame zaslanie prostredníctvom mobilného telefónu. Nová technológia firiem Texas Instruments a Sharp pravdepodobne zvýši konkurenciu medzi výrobcami mobilných telefónov.

Mobilné telefóny s fotoaparátom sa v Japonsku začali používať v novembri 2000. Hlavní japonskí mobilní operátori J-Phone, NTT DoCoMo a KDDI už zaregistrovali asi 26 miliónov užívateľov, ktorí využívajú telefón s fotoaparátom.