Oslabený Blizzard

5. júl 2003 o 10:13 Ján Kordoš

Warcraft, Diablo, Starcraft - každý vie, kto vytvoril tieto hry. Spoločnosť, ktorá ešte nedala hráčom žiadnu nekvalitnú hru a vždy to bola pecka, stojaca za tie peniaze. Niečo sa už dlhšie dialo v Blizzarde a všetko to vyustilo do odchodu štyroch dôležitých ľudí: Erich Schaefer, Max Schaefer, Bill Roper a David Brevik. Oficiálne správa hovorí, že sa bývalí pracovníci Blizzardu chceli venovať iným veciam a žiadalo sa im skúsiť niečo iné. Dôvodom však môže byť aj nelichotivá finančná situácia Vivendi Universal Games. VUG sa snaži predať celý Blizzard na uhradenie svojich dlhov, ale žiadna firma si nemôže dovoliť sumu, ponúkajúcu VUG. Vivendi chce Blizzard predať ako celok a nie po jednotlivých divíziách, takže sa cená vyšplhala hrozne vysoko. Blizzard zaručuje, že žiadny z titulov (World of Warcraft , Starcraft Ghost ) nebude mať zníženú kvalitu a monopol na peckové hry sa zaobíde aj bez štyroch odpadlíkov. Uvidíme a držímepalce.